L'Inter perde un pezzo in difesa: sarà addio, c'è l'accordo col Panathinaikos

L'Inter perde un pezzo in difesa: sarà addio, c'è l'accordo col PanathinaikosTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:20Serie A
di Pierpaolo Matrone
Per convincere De Vrij a lasciare la Serie A, il Panathinaikos ha messo sul piatto un contratto di durata biennale, per un totale di 3,5 milioni di euro

Stefan de Vrij è atteso ad Atene nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche col Panathinaikos. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore olandese nelle prossime ore inizierà così - salvo colpi di scena - la sua nuova avventura in Grecia. In scadenza di contratto con l'Inter, il classe 1992 si trasferirà a parametro zero, salutando i nerazzurri dopo ben otto anni e l'Italia dopo addirittura dodici.

La proposta di contratto del Panathinaikos

Per convincere De Vrij a lasciare la Serie A, la compagine greca ha messo sul piatto un contratto di durata biennale, per un totale di 3,5 milioni di euro netti, che però possono aumentare tramite una serie di bonus.