La prima vittoria di Palladino: la Fiorentina ribalta la Lazio di rigore con super-Gudmundsson

La Fiorentina vince in rimonta contro la Lazio, al Franchi termina 2-1. Prima vittoria stagionale per i viola, che festeggiano grazie a due rigori realizzati da Gudmundsson. Annullato dunque il vantaggio iniziale, nel primo tempo, realizzato da Gila per i biancocelesti.