La Roma fatica a Cagliari: giallorossi fermati sullo 0-0 all'intervallo

Si è concluso il primo tempo della sfida tra Cagliari e Roma, con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0. La partita è iniziata con i rossoblù in piena emergenza: tanti infortuni, uomini contati e l’esordio in Serie A del giovane uruguaiano Juan Rodriguez, schierato al centro della difesa. La Roma ha risposto con un assetto leggero, scegliendo un attacco privo di Ferguson e Dybala e affidandosi a un “falso nove” come Baldanzi. I giallorossi hanno cercato di gestire il possesso con buona continuità, pur senza riuscire a rendersi davvero pericolosi negli ultimi venti metri.

Dall’altra parte il Cagliari ha costruito le occasioni migliori del primo tempo grazie a ripartenze rapide e ben organizzate, condotte in particolare da Borrelli, Folorunsho e Sebastiano Esposito. La Roma ha provato a sfondare fino all’intervallo, ma l’inedito reparto offensivo ha faticato a creare reali opportunità, mentre la squadra di Ranieri è stata fermata in più di una circostanza da Ndicka e da un attento Svilar. All’Unipol Domus si va dunque al riposo con un equilibrio totale e il risultato inchiodato sullo 0-0.