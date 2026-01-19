Ufficiale Lazio-Como, le formazioni: Sarri lancia Ratkov, Fabregas col falso 9

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Lazio e Como, posticipo della 21ª giornata di Serie A. Maurizio Sarri lancia il nuovo acquisto Ratkov che guiderà l'attacco coadiuvato da Cancellieri e Zaccagni, a centrocampo c'è un altro arrivo dal mercato, Taylor. Cesc Fabregas decide di giocare senza centravanti e opta per il tridente leggero composto da Nico Paz, Jesus Rodriguez e Baturina: da capire chi dei tre agirà da falso 9.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Jesus Rodriguez; Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas.