Lookman, punizione finita: l'Atalanta lo reintegra e torna in gruppo

Punizione finita, l'Atalanta è pronta a reintegrare Ademola Lookman. Dopo settimane di allenamenti separati dal resto del gruppo a seguito delle fibrillazioni di mercato (con l'accordo da lui raggiunto per il passaggio all'Inter) e della rocambolesca fuga di inizio agosto, l’attaccante nigeriano tornerà infatti a lavorare con i compagni dopo gli impegni di questi ultimi giorni con la sua nazionale.

Lookman, di ritorno dal match contro il Sudafrica, è atteso a Zingonia tra oggi e domani, con tutta probabilità nel tardo pomeriggio di oggi: inizialmente dovrebbe limitarsi a una seduta di scarico, ma il reintegro, come detto, è ormai stabilito. Lo riporta Sportmediaset.