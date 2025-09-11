Lookman, punizione finita: l'Atalanta lo reintegra e torna in gruppo
Punizione finita, l'Atalanta è pronta a reintegrare Ademola Lookman. Dopo settimane di allenamenti separati dal resto del gruppo a seguito delle fibrillazioni di mercato (con l'accordo da lui raggiunto per il passaggio all'Inter) e della rocambolesca fuga di inizio agosto, l’attaccante nigeriano tornerà infatti a lavorare con i compagni dopo gli impegni di questi ultimi giorni con la sua nazionale.
Lookman, di ritorno dal match contro il Sudafrica, è atteso a Zingonia tra oggi e domani, con tutta probabilità nel tardo pomeriggio di oggi: inizialmente dovrebbe limitarsi a una seduta di scarico, ma il reintegro, come detto, è ormai stabilito. Lo riporta Sportmediaset.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
