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Anche Lotito si lancia nella multiproprietà: acquistata la Reggina

Anche Lotito si lancia nella multiproprietà: acquistata la RegginaTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Ad annunciarlo è il sindaco della città Francesco Cannizzaro sui propri canali social postando una foto con i due imprenditori, tra cui Lotito.

La Reggina da questa sera è ufficialmente nelle mani di Claudio Lotito. Il patron della Lazio e l'ex proprietario del club calabrese Nino Ballarino hanno infatti firmato il passaggio di proprietà della società che dunque da oggi vedrà l'inizio di un nuovo capitolo.

La Reggina a Lotito: ecco l'annuncio

Ad annunciarlo è il sindaco della città Francesco Cannizzaro sui propri canali social postando una foto con i due imprenditori. "Habemus RHEGIUM Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita".