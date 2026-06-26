Ufficiale
Anche Lotito si lancia nella multiproprietà: acquistata la Reggina
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Ad annunciarlo è il sindaco della città Francesco Cannizzaro sui propri canali social postando una foto con i due imprenditori, tra cui Lotito.
La Reggina da questa sera è ufficialmente nelle mani di Claudio Lotito. Il patron della Lazio e l'ex proprietario del club calabrese Nino Ballarino hanno infatti firmato il passaggio di proprietà della società che dunque da oggi vedrà l'inizio di un nuovo capitolo.
La Reggina a Lotito: ecco l'annuncio
Ad annunciarlo è il sindaco della città Francesco Cannizzaro sui propri canali social postando una foto con i due imprenditori. "Habemus RHEGIUM Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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