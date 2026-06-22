Malagò è il nuovo presidente Figc: "Da solo non posso fare nulla, con voi tutto"

Malagò è il nuovo presidente Figc: "Da solo non posso fare nulla, con voi tutto"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina.

Poche parole per Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, dopo l’elezione con una percentuale molto ampia, del 68,58%. L’ex numero uno del CONI, che resterà alla guida della Fondazione Milano Cortina, ha fatto riferimento al senso di responsabilità con cui accoglie questo mandato, aggiungendo:

Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto”. Malagò rimarrà in carica fino al 2028, alla chiusura del quadrienno olimpico. Poi si terranno nuove elezioni, alle quali con tutta probabilità si ripresenterà per portare almeno al 2032 il suo mandato.