Mastantuono show: tripletta e Fiorentina con Vanoli batte 4-2 il Venezia

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Esordio vincente per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. I viola conquistano i primi tre punti del loro campionato imponendosi per 4-1 sul campo del Venezia al termine di una sfida ricca di emozioni. I padroni di casa sbloccano la partita al 22' con una ripartenza veloce rifinita da Gianluca Busio e finalizzata con il piattone da Akor Adams. La reazione della Fiorentina è immediata ed è affidata al talento di Franco Mastantuono, che tra il 29' e il 30' ribalta completamente il risultato con una doppietta fulminea: prima un rasoterra dal limite e poi un colpo da biliardo a fil di palo. Nella ripresa, dopo l'ingresso in campo di Mateo Pellegrino per Beto, l'attaccante sfrutta al 66' una ripartenza innescata da Nicolò Fagioli per battere Stanković e firmare il 3-1. Nel finale di gara arriva anche la quarta rete per i viola (ancora ad opera di Mastantuono al 84') che fissa il risultato sull'1-4.

Hainaut nel finale fa 2-4 finale.