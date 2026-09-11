Ufficiale Venezia-Fiorentina, le formazioni: le prime scelte di Vanoli

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Prende il via la quarta giornata della Serie A 2026/27 con l'anticipo del venerdì sera tra Venezia e Fiorentina al Penzo. La sfida segna l'esordio sulla panchina viola per Paolo Vanoli, al grande ritorno a Firenze ma soprattutto a Venezia da avversario dopo la storica promozione in massima serie conquistata alla guida degli arancioneroverdi.

Vanoli Esclude Dodo, Stroppa in Emergenza Difensiva

Per la sua prima uscita con i gigliati, Vanoli rinuncia ancora a Dodo dal primo minuto sulla corsia destra, affidando la fascia a Jimenez, con Ranieri prescelto a sinistra. La diga centrale a protezione di De Gea è composta da Dragusin e Viery. A centrocampo spazio al trio formato da Atta, Ndour e Fagioli, mentre il tridente d'attacco vede Beto sorretto dalle accelerazioni di Mastantuono e Njie.

Giovanni Stroppa deve invece fare i conti con un reparto arretrato decimato dalle assenze: davanti a Stankovic agisce la linea a tre con Schingtienne, Moreno e Haps. A centrocampo confermato Sohm insieme a Kike Perez e Busio, con Hainaut e Sagrado sulle fasce. In avanti si rivede Yeboah dal 1' in coppia con Adams, mentre parte dalla panchina il neoacquisto Juan Jesus.

Le Formazioni Ufficiali

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.