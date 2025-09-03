Mediaset fa notare: "Inter, pochi dribbling: Lookman era quello che serviva"

vedi letture

L'Inter ha trattato per tutta l'estate Ademola Lookman e alla fine il giocatore è rimasto a Bergamo. Ma per Sportmediaset Lookman era proprio quello che serviva ai nerazzurri: "Ce ne si poteva accorgere anche a occhio nudo ma l'aiuto dei numeri è sempre una bella conferma. L'Inter ha un serio problema con i dribbling. Per questo ha passato l'estate a portare ad Appiano Ademola Lookman. Il limite di non avere giocatori che saltino l'uomo con continuità aveva costretto Inzaghi a puntare su un calcio diverso, fatto di rotazioni, cambi di gioco, inserimenti e cross. Chivu si ritrova in pratica la stessa rosa, con alternative di maggior valore soprattutto in attacco, ma la costante tattica resta anche variando di poco certe soluzioni tattiche. L'unico arrivo che potrebbe dare un contributo maggiore in questo senso è Luis Henrique, che comunque è una riserva.

I dati Opta, come dicevamo, confermano le impressioni vissute dagli spalti o dalla tv. La scorsa stagione, relativamente alla Serie A, l'Inter ha chiuso la stagione all'ultimo posto sia nella classifica dei dribbling tentati che in quella dei dribbling riusciti. Un dato che fa impressione se si pensa a quanto sia andata vicina a vincere tutte le competizioni. Un dato, insomma, che aumenta i rimpianti".