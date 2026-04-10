Milan, Allegri non si tira fuori dal toto-CT: "Prima devono decidere il presidente"

Milan, Allegri non si tira fuori dal toto-CT: "Prima devono decidere il presidente"
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Oggi alle 15:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
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- MILANO, 10 APR - "Prima dell'allenatore devono scegliere il presidente, poi da lì decideranno...": così il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, risponde a una domanda sulla possibilità di escludere o meno il suo nome tra i candidati a ct dell'Italia.