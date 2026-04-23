Milan, Allegri verso la permanenza: incontro con la dirigenza per pianificare il futuro
Massimiliano Allegri ha approfittato del giorno di riposo concesso alla squadra per un confronto diretto con la dirigenza a Casa Milan. Come riportato da Sky Sport, l’incontro si è svolto questa mattina, alla presenza anche di Giorgio Furlani e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Milan.
Il futuro di Allegri e la programmazione rossonera
Al centro del vertice, inevitabilmente, c’è stato il tema del futuro. La permanenza di Allegri sulla panchina rossonera appare sempre più probabile e il colloquio con i dirigenti è servito anche per avviare la pianificazione della prossima stagione. L’obiettivo del club è chiaro: costruire un progetto solido in un’annata che segnerà il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza dalle competizioni europee.
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