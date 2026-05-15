Ufficiale

Gli arbitri del 37esimo turno: c'è Maresca per il derby di Roma

Oggi alle 12:30Serie A
di Fabio Tarantino

Ufficiali gli arbitri del 37esimo turno del campionato. Ecco le designazioni.

COMO – PARMA    h. 12.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – LAUDATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GARIGLIO

GENOA – MILAN     h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV:      MARCHETTI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

JUVENTUS – FIORENTINA     h. 12.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MARINELLI

VAR:      CHIFFI

AVAR:       MERAVIGLIA

PISA – NAPOLI     h. 12.00

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CAMPLONE

ROMA – LAZIO    h. 12.00

MARESCA

PERETTI – PERROTTI

IV:       FABBRI

VAR:      DI BELLO

AVAR:    ABISSO

INTER – H. VERONA     h. 15.00

CALZAVARA

COSTANZO – PASSERI

IV:     COLLU

VAR:     SANTORO

AVAR:     GIUA

ATALANTA – BOLOGNA     h. 18.00

PERENZONI

GARZELLI – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     SERRA

CAGLIARI – TORINO     h. 20.45

ARENA

BERCIGLI – REGATTIERI

IV:     PERRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       PRONTERA

SASSUOLO – LECCE    h. 20.45

LA PENNA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:       DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     DIONISI

UDINESE – CREMONESE    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – VECCHI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:    MARINI

AVAR:      COSSO