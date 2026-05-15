Sarri, non solo il Napoli: resta forte l'interesse di un altro club italiano

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio appare sempre più incerto e sarà probabilmente legato all’esito del prossimo incontro con il presidente Claudio Lotito. La situazione in casa biancoceleste è tesa, anche a causa della forte delusione dei tifosi, preoccupati per il rischio concreto di un secondo anno consecutivo senza qualificazione alle competizioni europee.

In questo contesto, la posizione dell’allenatore non è salda nonostante un contratto ancora lungo con il club. Lo stesso Sarri ha riconosciuto che le valutazioni sul suo futuro coinvolgono entrambe le parti, tecnico e società, lasciando intendere che ogni decisione sarà frutto di un confronto diretto e approfondito.

Sul tecnico toscano non mancano inoltre le attenzioni di altre squadre: in particolare si registra l’interesse dell’Atalanta, mentre continua a circolare l’ipotesi suggestiva di un possibile ritorno al Napoli, dove in passato ha già lasciato un segno importante. Tuttavia, ogni scenario resta al momento secondario rispetto al dialogo atteso con Lotito, che nei prossimi giorni potrebbe risultare determinante per definire la permanenza o l’addio di Sarri alla Lazio.