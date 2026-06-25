Milan, Gonçalo Ramos è la priorità! Primi contatti con Mendes, l'attaccante apre

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Milan, Gonçalo Ramos prima scelta: contatti con Mendes e apertura dell'attaccante al trasferimento.

Il Milan accelera per il nuovo centravanti e ha individuato in Gonçalo Ramos il principale obiettivo per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club rossonero ha già avviato i primi contatti con l'agente Jorge Mendes e sta lavorando per creare le condizioni giuste per portare in Italia l'attaccante del Paris Saint-Germain.

Gonçalo Ramos ha già dato il suo gradimento al Milan

L'operazione viene considerata la priorità assoluta del Milan per il reparto offensivo. Il club rossonero punta a consegnare a Ruben Amorim un centravanti portoghese e, secondo l'esperto di mercato, ci sarebbe una concreta possibilità che la scelta ricada proprio su Gonçalo Ramos. Il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento, mentre la dirigenza milanista continuerà a lavorare con Jorge Mendes e con il PSG per trovare l'intesa definitiva.