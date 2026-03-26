Milan, Leao a rischio per Napoli? Vola in Portogallo per controlli all'adduttore

Milan, Leao a rischio per Napoli? Vola in Portogallo per controlli all'adduttore
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Oggi alle 21:50Serie A
di Fabio Tarantino
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(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Rafael Leao è volato in Portogallo per sottoporsi a dei controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all'adduttore che lo aveva costretto a dare forfait nell'ultima partita a San Siro contro il Torino.

Leao si era già sottoposto a risonanza magnetica sabato 21, escludendo lesioni. L'attaccante continuerà il recupero in Portogallo per poi tornare a Milano la settimana prossima quando il Milan preparerà lo scontro diretto contro il Napoli, match fondamentale per la classifica. (ANSA).