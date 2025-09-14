Ultim'ora Milan, Maignan sostituito per infortunio: salta il Napoli?

Brutte notizie per Massimiliano Allegri: il primo portiere Mike Maignan è stato costretto alla sostituzione al minuto 56 del match contro il Bologna. L'estremo difensore del Milan ha accusato un problema al polpaccio che a primo impatto desta preoccupazione, in quanto il francese non riusciva neanche a stare in piedi: al suo posto è entrato Pietro Terracciano. Sono dunque da valutare le condizioni di Mike Maignan, che fino agli esami strumentali si potrà considerare a rischio per il big match di San Siro contro il Napoli del 28 settembre.

