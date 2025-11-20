Milan, Rabiot: "Scudetto? Importante è restare lì e a febbraio si vedrà"

Adrien Rabiot è pronto a tornare in campo nel derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma per domenica sera a San Siro e in vista proprio della stracittadina, ha rilasciato un'intervista a DAZN. Queste le sue parole a partire dalle sue condizioni fisiche, dopo più di un mese trascorso ai box: "Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene".

Sulla sua determinazione: "A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po' più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori".

Sulla sua assenza: "Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida".

Sullo Scudetto: "Abbiamo una squadra forte. Con la mia mentalità cerco di spingere tutti i miei compagni a dare il massimo, siamo un bel gruppo. L'importante è rimanere vicini al primo posto, ma è ancora lunga. Ci sono tante partite tra novembre e dicembre, compresa la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Già a febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare".