Il Milan rifiuta un'offerta del Galatasaray per Leao: cifre e dettagli

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Rafa Leao potrebbe lasciare il Milan, ma per ora non bastano i 35 milioni di euro offerti dal Galatasaray: i rossoneri chiedono di più.

Il Galatasaray ha presentato un'offerta al Milan per acquistare Rafa Leao a titolo definitivo, ma si è visto respingere ogni tentativo di avvisare una trattativa per portare il portoghese in giallorosso, rivela oggi Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito.

"Non è abbastanza": il Milan si aspetta cifre superiori per la sua stella

Le cifre proposte dal club turco erano attorno ai 30 milioni più 5 di bonus, non abbastanza per il Milan, che al giocatore ha dato la maglia numero 10 e la qualifica di 'stella' della squadra, anche se in un passato che sembra ormai lontano. Resta ora da capire ora se arriverà un rilancio, ma anche se Leao aprirà alla destinazione. Infatti, il giocatore al momento sta bene e si trova bene col nuovo staff di Ruben Amorim.

Difficile una conferma in rossonero, Leao è stato proposto a diversi club di Premier

Stando alle ultime in arrivo dall'Inghilterra, l'entourage dell'attaccante portoghese avrebbe proposto il proprio assistito a diversi club di Premier League nel tentativo di capire quali potessero essere gli spazi per un eventuale trasferimento. Tra le società contattate, oltre a Manchester United e Arsenal, ci sarebbe anche il Leeds United, neopromosso nella massima serie inglese. Una candidatura che sorprende soprattutto per la differenza di ambizioni tra il club dello Yorkshire e il profilo internazionale del numero 10.