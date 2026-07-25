Milan, rimonta col Celtic ma c'è ansia per Gila: subito uno stop per il nuovo acquisto

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Camarda trascina il Milan col Celtic, ma Gila esce per un problema muscolare.

Il Milan strappa un buon pareggio nella prima amichevole stagionale contro il Celtic, mostrando carattere dopo un avvio complicato. La formazione allenata da Ruben Amorim paga nel primo tempo la migliore condizione atletica degli scozzesi, già vicini all'inizio del campionato, e va sotto di due reti per effetto dei gol di Duran all'11' e Forrest al 27'. Nonostante le difficoltà iniziali, i rossoneri reagiscono nella ripresa grazie ai cambi operati dal tecnico portoghese.

Camarda protagonista, preoccupano le condizioni di Gila

Tra i protagonisti della rimonta c'è Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, entrato all'intervallo, impiega appena sette minuti per firmare una splendida doppietta: prima conquista e trasforma un calcio di rigore, poi realizza di testa sugli sviluppi di un preciso cross di Chukwueze, riportando il Milan sul 2-2. Nel finale, però, arriva una nota negativa per i rossoneri. Mario Gila è costretto a lasciare il campo al 68' per un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto entra il giovane Vladimirov, con la speranza che lo stop del difensore spagnolo sia soltanto a scopo precauzionale.