Genoa, De Rossi aspetta il Napoli: "Sono forti, ma vogliamo partire bene"

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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport: "Ho fatto tanti compleanni in ritiro, quello più impresso è quello dei 18 anni. Gli amici lo festeggiavano fuori, io in ritiro ma con lo Scudetto della Roma sul petto".

Un primo bilancio?

"Positivo per l'atteggiamento del gruppo, non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e dell'apprendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera".

Un sogno per questo compleanno?

"Quando si dice non si avvera, diciamo che spero di essere qua anche fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare. Ma andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato contro il Napoli. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno ma i sogni ci sono anche perché sono gratis".