Tempi duri per la Serie A: dalla Roma rifiutati 35mln anche per Tresoldi

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La Roma rischia di incassare un altro stop sul mercato. Dopo aver visto allontanarsi gli obiettivi Summerville e Garnacho, il club giallorosso potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dal portale belga HLN, infatti, il Club Brugge avrebbe respinto un'importante offerta della Roma da 35 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante italo-tedesco classe 2004.

Il Club Brugge lo considera incedibile

La società belga avrebbe deciso di non privarsi del giovane talento, protagonista di una stagione di alto livello con 23 reti realizzate nell'ultima annata. Tresoldi è considerato un elemento centrale del progetto del Club Brugge, che non avrebbe intenzione di aprire alla sua cessione nonostante l'interesse dei giallorossi. Sempre secondo HLN, sul centravanti ci sarebbe anche il Manchester United, pronto a monitorare la situazione e a valutare un possibile inserimento nella corsa al giocatore. La Roma dovrà quindi capire se rilanciare o virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo.