Genoa, oggi finisce il ritiro di Moena: alle 17 test con il Vicenza

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La squadra di De Rossi saluterà la Val di Fassa con un test alle ore 17 contro i biancorossi di Fabio Gallo neopromossi in Serie B

A meno di un mese dall'inizio della Serie A e dalla prima gara contro il Napoli, il Genoa è pronto a salutare la Val di Fassa. Inizia l'ultimo giorno di ritiro della formazione rossoblù a Moena dove mister Daniele De Rossi ha guidato la preparazione della sua squadra in vista della prossima stagione. Giornate intense, allenamenti doppi (non sempre) con l'idea di mettere nelle gambe la benzina giusta per affrontare il campionato e nella testa i giusti automatismi tattici già provati nella seconda parte del campionato scorso.

Oggi amichevole col Vicenza

Adesso l'ultimo atto. Oggi alle 17 al "Benatti" infatti ci sarà il test finale contro il Vicenza, reduce dalla cavalcata l'anno scorso in Serie C che ha portato il team di di Fabio Gallo in cadetteria. Una sfida interessante per vedere lo stato di entrambe le compagini e sugli spalti una bella festa di sport e colori con le due tifoserie amiche da tempo. E' prevista infatti una grande affluenza di pubblico sulle tribune del centro sportivo della località trentina.

leri la presentazione

leri invece c'è stata la presentazione della squadra in piazza con il presidente Dan Sucu in prima fila. "Per me è stata un'enorme sorpresa l'anno scorso perché non conoscevo questa festa - ha detto il numero uno rossoblù dal palco -. Questo anno non lo è più una sorpresa ma sono ugualmente felice di essere qui e vedere il calore e l'affetto vostro verso la squadra. Sono assolutamente convinto che De Rossi, Diego Lopez e la squadra abbiamo bisogno del vostro calore e che vogliono sicuramente ringraziarvi nel miglior modo possibile sul terreno di gioco"