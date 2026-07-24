Khalaili, frecciata all'Inter: "Mi alleno e mi sento sano, ho giocato 99 partite in due anni"
Anan Khalaili era praticamente già un nuovo giocatore dell'Inter, ma in Italia le regole sull'idoneità sono molto stringenti e l'esterno destro non ha superato le visite mediche al CONI, vanificando così il suo trasferimento. Nel frattempo però è tornato a lavorare con l'Union SG, mandando anche una frecciatina al club nerazzurro, che non ha potuto procedere con le trattative.
Il messaggio di Khalaili
L'israeliano è stato dunque protagonista del video pubblicato sui social dai belgi, che lo hanno anche intervistato: "Sono sempre concentrato sulla mia carriera e continuerò a dare il meglio. Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100%. Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti. Mi sento molto bene, al top". Dichiarazioni che sembrano essere indirizzate all'Inter.
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