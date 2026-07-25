Roma, Pellegrini verso il rinnovo: decisiva la volontà di Gasperini

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Roma vicina al rinnovo di Pellegrini: intesa a un passo per il nuovo contratto.

La Roma è sempre più vicina a blindare Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Il Tempo, nelle ultime ore ci sarebbe stato un importante passo avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto del capitano giallorosso. Dopo settimane di confronto, le parti avrebbero ormai trovato un'intesa di massima e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, mettendo così fine a una delle situazioni più delicate dell'estate romanista.

Rinnovo biennale con opzione: Gasperini decisivo per la permanenza

L'accordo dovrebbe prevedere un contratto di due anni con opzione a favore della Roma per una terza stagione, soluzione che rappresenta un compromesso tra le richieste iniziali del giocatore e la posizione del club. Un ruolo determinante nella trattativa lo avrebbe avuto Gian Piero Gasperini, che fin dal suo arrivo ha manifestato la volontà di trattenere Pellegrini al centro del progetto tecnico. Dopo il prolungamento di Paulo Dybala, la società giallorossa è dunque pronta a definire anche il rinnovo del proprio capitano, rimasto senza contratto dallo scorso 30 giugno.