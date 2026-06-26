Milan, summit con Cardinale: pronto l'assalto a Gonçalo Ramos e spunta Alajbegovic

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Cardinale rilancia il Milan: offerta per Gonçalo Ramos e occhi su Alajbegovic.

Si è concluso poco fa un importante vertice a Casa Milan, al quale ha preso parte anche il patron rossonero Gerry Cardinale. Secondo quanto riportato da SportMediaset, insieme al proprietario del club erano presenti l'amministratore delegato Massimo Calvelli e i principali dirigenti dell'area sportiva: Hendrik Almstadt, direttore del Player Trading, Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence, e Donato Lomonte, responsabile dello scouting. Nel corso dell'incontro, durato oltre un'ora, Cardinale ha illustrato il piano per rilanciare il Milan, confermando la volontà di soddisfare le richieste del tecnico Ruben Amorim in vista della nuova stagione.

Offerta per Gonçalo Ramos, Ibrahimovic sponsorizza Alajbegovic

Il primo grande investimento del nuovo corso rossonero sarà destinato all'attacco. Il Milan è infatti pronto a presentare al Paris Saint-Germain un'offerta da 45 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, centravanti portoghese attualmente impegnato al Mondiale, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza e chiudere rapidamente l'operazione. Parallelamente, il club continua a monitorare con grande attenzione Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco classe 2007 in forza al Salisburgo. A sponsorizzarne l'acquisto sarebbe stato soprattutto Zlatan Ibrahimovic, rimasto impressionato dalle qualità del giovane talento, protagonista di ottime prestazioni anche con la Bosnia nella rassegna iridata.