Juventus, c'è l'accordo con Kolo Muani! Parte la trattativa col PSG

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Juventus, accordo con Kolo Muani: ora la trattativa decisiva con il Paris Saint-Germain.

La Juventus accelera per Randal Kolo Muani e compie un passo importante nella trattativa per l'attaccante francese. Secondo Sky Sport, dopo settimane di contatti il club bianconero ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore e può ora concentrarsi sul negoziato con il Paris Saint-Germain. La giornata è stata particolarmente intensa per la società torinese, tra l'incontro con Luciano Spalletti, il Consiglio di Amministrazione e i confronti con John Elkann per definire le strategie sportive e di mercato.

Kolo Muani dice sì alla Juventus: resta da convincere il PSG

La Juventus ha ricevuto il via libera del Consiglio di Amministrazione per procedere con l'operazione e ha incassato il sì di Randal Kolo Muani, che ha accettato un contratto della durata di cinque anni. Adesso il lavoro della dirigenza si concentra sui contatti con il Paris Saint-Germain, chiamato a trovare un'intesa economica con il club bianconero. La trattativa, però, si preannuncia ancora complessa, visto che tra le parti resta una distanza da colmare prima della possibile fumata bianca.