Genoa, fra due settimane riprende la preparazione: il 22 agosto l'esordio col Napoli
Il Genoa si prepara a voltare pagina e ad aprire ufficialmente l'era Daniele De Rossi. Dopo gli ultimi giorni di vacanza, i rossoblù si ritroveranno il 9 luglio al centro sportivo "Signorini" per i primi test fisici, prima della partenza per il ritiro di Moena, in programma dal 16 al 26 luglio. Durante la preparazione estiva sono già state fissate due amichevoli, contro Trento e Vicenza, mentre la società dovrà definire la rosa tra rientri dai prestiti e nuovi acquisti.
Esordio contro il Napoli: il calendario del Genoa prende forma
Dopo il ritiro, il Genoa inaugurerà la nuova stagione davanti ai propri tifosi con il Trofeo "Spagnolo", in programma l'8 agosto contro il Deportivo La Coruña. Il primo impegno ufficiale sarà invece il 16 agosto, quando al "Ferraris" arriverà la vincente della sfida di Coppa Italia tra Ascoli e Potenza. Pochi giorni più tardi inizierà anche il campionato: alla prima giornata il Grifone ospiterà il Napoli di Massimiliano Allegri, con la sfida di Marassi fissata per sabato 22 agosto alle ore 20.45, uno dei primi banchi di prova della nuova stagione.
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