Nico Paz, bomba di Sky: “L’Inter scende in campo, il Real ha fissato il prezzo”
Il futuro di Nico Paz sembra ormai definito almeno nell'immediato. Secondo Sky Sport, nel corso dell'incontro tra Real Madrid e Como, il club spagnolo ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di recompra fissato a 10 milioni di euro. Dal 1° luglio 2026 il talento argentino tornerà quindi a vestire la maglia dei Blancos. Al Como è stata prospettata la possibilità di riacquistarlo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, con margini di trattativa e una successiva recompra fissata a 80 milioni, ma il club lombardo non sembra intenzionato a procedere entro la scadenza di lunedì.
L'Inter si inserisce: Zanetti può essere l'arma in più
Nel frattempo si muove anche l'Inter, che ha avviato concretamente i contatti per provare a portare Nico Paz a disposizione di Cristian Chivu. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, il club nerazzurro è pronto a investire su un altro profilo di alto livello, con il pieno sostegno della proprietà Oaktree. A favorire l'operazione potrebbe essere anche il rapporto tra Javier Zanetti e la famiglia del fantasista argentino, visto che il padre di Nico Paz è stato compagno di nazionale dell'attuale vicepresidente dell'Inter. Resta però un ostacolo economico importante: per i club diversi dal Como, il Real Madrid valuta il cartellino del giocatore circa 70 milioni di euro.
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