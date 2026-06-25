Ultim'ora Nico Paz, bomba di Sky: “L’Inter scende in campo, il Real ha fissato il prezzo”

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Nico Paz torna al Real Madrid, ma l'Inter prepara l'assalto con Oaktree.

Il futuro di Nico Paz sembra ormai definito almeno nell'immediato. Secondo Sky Sport, nel corso dell'incontro tra Real Madrid e Como, il club spagnolo ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di recompra fissato a 10 milioni di euro. Dal 1° luglio 2026 il talento argentino tornerà quindi a vestire la maglia dei Blancos. Al Como è stata prospettata la possibilità di riacquistarlo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, con margini di trattativa e una successiva recompra fissata a 80 milioni, ma il club lombardo non sembra intenzionato a procedere entro la scadenza di lunedì.

L'Inter si inserisce: Zanetti può essere l'arma in più

Nel frattempo si muove anche l'Inter, che ha avviato concretamente i contatti per provare a portare Nico Paz a disposizione di Cristian Chivu. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, il club nerazzurro è pronto a investire su un altro profilo di alto livello, con il pieno sostegno della proprietà Oaktree. A favorire l'operazione potrebbe essere anche il rapporto tra Javier Zanetti e la famiglia del fantasista argentino, visto che il padre di Nico Paz è stato compagno di nazionale dell'attuale vicepresidente dell'Inter. Resta però un ostacolo economico importante: per i club diversi dal Como, il Real Madrid valuta il cartellino del giocatore circa 70 milioni di euro.