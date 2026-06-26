Zaniolo-Udinese, rinnovo ancora in stallo: senza accordo l'addio resta possibile

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Zaniolo e Udinese non trovano l'accordo sull'ingaggio: resta aperto lo scenario cessione.

Il futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese è ancora tutto da definire. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club friulano e il calciatore non hanno ancora trovato un'intesa sul nuovo ingaggio, nonostante i contatti vadano avanti già da prima dell'esercizio del diritto di riscatto, formalizzato dai bianconeri lo scorso 15 giugno. La trattativa resta aperta, ma al momento manca ancora l'accordo definitivo tra le parti.

L'agente: "La promessa era ridiscutere il contratto"

A fare il punto sulla situazione è stato l'agente Claudio Vigorelli, che ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha spiegato come il trasferimento della scorsa estate sia stato definito negli ultimi minuti di mercato, costringendo le parti ad accettare condizioni economiche provvisorie. "La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo e, di conseguenza, i termini contrattuali previsti in caso di riscatto non rispecchiavano il reale valore del giocatore", ha dichiarato il procuratore. L'Udinese aveva promesso di riaprire il confronto una volta esercitato il riscatto, ma finora non è stata raggiunta un'intesa. Se nei prossimi giorni non dovessero arrivare passi avanti, Zaniolo potrebbe iniziare a valutare nuove opportunità e prendere in considerazione un cambio di squadra.