Inter, altra beffa dopo Palestra: non parte neanche la trattativa Nico Paz

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Nico Paz resta al Como: accordo totale con il Real Madrid per 60 milioni.

Dopo la delusione legata alla mancata chiusura dell'operazione Palestra, per l'Inter sfuma anche un altro obiettivo di mercato. I nerazzurri, infatti, non avranno nemmeno la possibilità di sedersi al tavolo per trattare Nico Paz, dopo la fumata bianca tra Como e Real Madrid il talento argentino continuerà a vestire la maglia dei lariani. Sky Sport conferma che il Real Madrid ha accettato l'offerta da 60 milioni di euro presentata dal club italiano.

Decisiva la volontà del giocatore: ultimi dettagli prima dell'ufficialità

A spingere verso la fumata bianca è stata soprattutto la determinazione dello stesso Nico Paz. Già dalle prime ore della mattinata il calciatore ha ribadito il desiderio di restare al Como, convincendo definitivamente anche il Real Madrid, che inizialmente non era orientato a completare l'operazione. In questi minuti le parti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali prima dell'annuncio ufficiale. L'intesa prevede un corrispettivo di 60 milioni di euro, che il Como verserà ai Blancos in quattro anni, mettendo così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate di mercato.