Monza, Ngonge subito in gol. Ma la squadra di Juric perde il derby

Ngonge subito in gol con il Monza, ma la Cremonese vince 3-2 l'amichevole di Monzello.

La sosta per le Nazionali è stata sfruttata dal Monza di Ivan Juric per mantenere il ritmo partita. A Monzello i biancorossi hanno affrontato la Cremonese in un'amichevole a porte chiuse terminata 3-2 in favore dei grigiorossi. Al di là del risultato, il test ha consentito al tecnico di concedere minuti ai calciatori alla ricerca di continuità. Tra questi Cyril Ngonge, schierato titolare e subito protagonista: dopo appena sette minuti ha sbloccato la partita sfruttando una respinta di Fulignati sulla conclusione di Mota. Al 14' De Luca ha ristabilito la parità, mentre Zeballos ha sfiorato il nuovo vantaggio prima dell'intervallo.

Ngonge segna, ma la Cremonese vince 3-2

Nella ripresa, dopo i numerosi cambi effettuati dalle due squadre, Baschirotto ha portato avanti la Cremonese con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Monza ha reagito prima colpendo il palo con Antov e poi trovando proprio con il difensore il 2-2, ancora di testa, su cross di Colpani. Nel finale è stato però Elia a realizzare la rete del definitivo 3-2 per la Cremonese. Per Juric resta comunque l'indicazione positiva arrivata da Ngonge, subito a segno nel test di Monzello.