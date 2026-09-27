Juventus, David rinasce all'Atletico Madrid: gol decisivo anche col Canada
Prosegue il momento positivo di Jonathan David, che sembra aver ritrovato continuità lontano dalla Juventus dopo le difficoltà e le critiche della passata stagione. L'attaccante canadese ha lasciato Torino in estate trasferendosi in prestito all'Atletico Madrid, con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. L'impatto con la Liga è stato convincente: il classe 2000 ha già realizzato tre gol nelle prime tre presenze con la formazione spagnola.
David segna anche con il Canada, la Juventus osserva
Il buon momento è proseguito anche durante la sosta per le Nazionali. David ha realizzato il gol decisivo nell'amichevole vinta dal Canada contro il Cile, andando a segno al 12' del primo tempo con un tap-in dopo la respinta di Lawrence Vigouroux sulla conclusione di Cyle Larin. Un altro segnale della ritrovata efficacia dell'attaccante, mentre la Juventus osserva con interesse: proseguendo su questi livelli, potrebbero aumentare le possibilità che l'Atletico Madrid decida di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione.
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