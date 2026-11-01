Juventus-Napoli, sorpresa nella formazione di Spalletti: ballottaggio a centrocampo

Juventus-Napoli, sorpresa nella formazione di Spalletti: ballottaggio a centrocampoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Serie A
di Antonio Noto
Juventus-Napoli, svelata la probabile formazione di Spalletti: Sarr in ballottaggio con Cabal.

Arrivano nuove indicazioni sulla formazione della Juventus in vista della sfida contro il Napoli, in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti starebbe pensando a un undici con alcune novità, a cominciare dall'impiego di Sarr a centrocampo. In attacco spazio alla coppia formata da Woltemade e Kolo Muani, mentre tra i pali dovrebbe esserci Vicario.

Juventus-Napoli, le scelte di Spalletti: Sarr e Cabal in ballottaggio

La principale novità riguarda il centrocampo, dove Sarr è in ballottaggio con Cabal per una maglia da titolare. Nel centrocampo a cinque figurano inoltre Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners e McKennie, mentre nella difesa a tre dovrebbero esserci Bremer, Lucumi e Kelly. In attacco, invece, la coppia Woltemade-Kolo Muani dovrebbe guidare la manovra offensiva bianconera. Restano da attendere le formazioni ufficiali per conoscere le scelte definitive di Spalletti.

Juventus, probabile formazione (3-5-2): Vicario; Bremer, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr (Cabal), Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani.