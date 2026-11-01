Lazio, Zaccagni si ferma contro il Cagliari: a rischio la sfida con il Napoli!
Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Durante Lazio-Cagliari, il tecnico biancoceleste è stato costretto a sostituire Mattia Zaccagni al 55' a causa di un problema fisico. Il capitano ha lasciato il terreno di gioco zoppicando e toccandosi dolorante la coscia sinistra, facendo spazio ad Andrea Pinamonti. Una sostituzione obbligata che ha portato anche allo spostamento di Noslin sulla corsia sinistra dell'attacco laziale.
Lazio-Napoli, Zaccagni in dubbio: le condizioni del capitano biancoceleste
L'eventuale assenza di Zaccagni potrebbe rappresentare un problema importante per Gattuso in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 12.30. Al momento non è ancora possibile stabilire l'entità del problema muscolare né ipotizzare eventuali tempi di recupero. Le condizioni dell'esterno offensivo dovranno essere valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza contro la squadra di Massimiliano Allegri appare già in dubbio. La Lazio attende aggiornamenti per capire se potrà recuperare il proprio capitano in tempo per il prossimo impegno.
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