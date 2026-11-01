Frosinone-show! Gioca a memoria e domina il Torino: sale a +6 in attesa del Napoli

Il Frosinone batte il Torino, sale a 20 punti e vola a +6 sul Napoli. Ghedjemis e Calò protagonisti allo Stirpe.

Il Frosinone continua a sorprendere in Serie A e aumenta la pressione sul Napoli di Massimiliano Allegri, atteso dalla sfida contro la Juventus. La formazione di Massimiliano Alvini supera il Torino allo Stirpe e sale al sesto posto in classifica con 20 punti, portandosi momentaneamente a sei lunghezze dagli azzurri. Una prestazione convincente dei ciociari, capaci di imporre il proprio gioco soprattutto nella ripresa. A sbloccare l'incontro è Fares Ghedjemis, mentre resta l'apprensione per Raimondo, costretto ad abbandonare il campo al 29' del primo tempo dopo un intervento falloso.

Frosinone-Torino, Ghedjemis e Calò decisivi: ciociari a quota 20 punti

Dopo un primo tempo equilibrato, con Perri decisivo su una punizione di Calò, il Frosinone cambia marcia nella ripresa e trova il vantaggio dopo appena tre minuti. Ghedjemis sfrutta l'assist di Kvernadze e firma il suo primo gol stagionale in campionato. I padroni di casa continuano ad attaccare, sfiorando il raddoppio ancora con Ghedjemis, fermato da un intervento provvidenziale di Coco dopo un errore di Perri. Nel finale arriva anche la rete di Calò, che chiude definitivamente i conti. Per il Torino è la seconda sconfitta consecutiva, mentre il Frosinone conquista un successo pesante che complica ulteriormente la rincorsa del Napoli alle posizioni europee.