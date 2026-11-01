La Lazio rimonta il Cagliari e può sognare: è la nuova capolista a +14 sul Napoli
La Lazio di Gennaro Gattuso continua a vincere e allunga ulteriormente sul Napoli di Massimiliano Allegri nella corsa alle prime posizioni. I biancocelesti superano il Cagliari per 2-1 in rimonta, conquistando tre punti che valgono il primato solitario in Serie A, con tre lunghezze di vantaggio sull'Inter e ben quattordici sugli azzurri. All'Olimpico sono gli ospiti a passare in vantaggio al 20' con Nzola, servito da Fadera dopo un errore di Belahyane. La reazione laziale arriva poco dopo la mezz'ora, quando Isaksen trova il pareggio con una splendida conclusione su assist di Noslin.
Lazio-Cagliari 2-1, Pinamonti firma la rimonta all'83': Napoli sempre più distante
Nella ripresa la Lazio aumenta la pressione, ma deve fare i conti anche con l'infortunio di Zaccagni, costretto a uscire al 55' per un problema alla coscia sinistra. Gattuso inserisce Pinamonti, Dele-Bashiru e Pedraza, trovando proprio nei nuovi entrati gli uomini decisivi per la rimonta. All'83' Isaksen crossa, Pedraza interviene in scivolata e serve Pinamonti, che di testa firma il definitivo 2-1. Il Cagliari protesta per un colpo al volto subito da Deiola all'inizio dell'azione, ma l'arbitro Colombo convalida la rete. Nel finale i sardi restano anche in dieci per l'espulsione di Obert, mentre la Lazio festeggia una vittoria pesantissima che aumenta la pressione sul Napoli.
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