Nusa gela la Roma: "Mai chiesta la cessione al Lipsia, ero in vacanza"

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Antonio Nusa è il sogno di calciomercato della Roma per il ruolo di esterno offensivo, ma il giocatore allontana le voci di addio al Lipsia.

Uno dei nomi più chiacchierati del mercato della Roma è Antonio Nusa, esterno norvegese di proprietà del Lipsia che da settimane è entrato nel mirino del club. Proprio lui però ha spento le voci su un suo possibile trasferimento dal club tedesco in questa finestra di mercato. A Sky Sport DE ha detto: "Non ho mai chiesto di lasciare il Lipsia. I rumors ci sono sempre, loro possono scrivere quello che vogliono. Ero in vacanza, ora sono qui al Lipsia".

Servono 60 milioni per convincere i tedeschi: troppi, per la Roma

Gasperini lo ha indicato come nome preferito per l'attacco dopo il fallimento dell'operazione Greenwood, ma l’ostacolo principale, almeno in questa fase, è rappresentato dalle richieste del Lipsia: il club tedesco valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, una cifra che a Trigoria viene considerata fuori portata.