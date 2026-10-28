Parma-Udinese, le formazioni: Runjaic rischia e se la gioca coi migliori
Tutto pronto al Tardini per la delicatissima sfida salvezza tra il Parma e l'Udinese, match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie A in programma a partire dalle ore 18:30. Dopo tre sconfitte consecutive, Alberto Gilardino va a caccia del primo successo contro i bianconeri, dove è sempre più a rischio la posizione in panchina di Kosta Runjaic. Di seguito le formazioni ufficiali.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Sierra, Keita, Carboni, Romero, Tourè
A disposizione: Ghidotti, Corvi, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, Almqvist, Valeri, Frigan, De Martis, Ordonez, Diego Carlos, Nicolussi Caviglia, Konate, Lontani, Fabbian. Allenatore: Alberto Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma, Bertola, Karlstrom, Chakvetadze, Kamara, Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Arizala, Vojvoda, Piotrowski, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
Allenatore: Kosta Runjaic.
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