Ufficiale
Pisa-Napoli, chiuso settore ospiti: sarà destinato a scuole calcio
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Per l’occasione il Pisa Sporting Club riproporrà l’iniziativa già organizzata in occasione della gara interna con il Bologna
In occasione della gara Pisa-Napoli, ultima gara di campionato in programma alla Cetilar Arena il settore ospiti (Curva Sud) sarà interdetto alla tifoseria avversaria per disposizione delle Autorità competenti. Lo riporta il Pisa sul proprio sito ufficiale.
Per l’occasione il Pisa Sporting Club riproporrà l’iniziativa già organizzata in occasione della gara interna con il Bologna. Il settore ospiti sarà dunque utilizzato per ospitare le Scuole Calcio del territorio; sarà rivolto loro l’invito ad acquistare un biglietto a tariffa speciale per piccoli calciatori, studenti (5 euro) e rispettivi accompagnatori (10 euro).
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