Ufficiale Pisa-Napoli, arbitra Fourneau con Maggioni al Var: la sestina completa

vedi letture

Per la sfida tra Pisa e Napoli è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro, una gara che si preannuncia intensa e ricca di spunti che può valere la Champions per gli azzurri. A fischiare sarà l’arbitro Fourneau. A coadiuvarlo lungo le corsie laterali ci saranno gli assistenti Preti e Biffi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Galipò. In sala VAR, invece, la direzione tecnologica sarà affidata a Maggioni, con Camplone nel ruolo di AVAR, a supporto per eventuali revisioni e valutazioni degli episodi chiave della partita. Ecco la sestina completa:

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: CAMPLONE