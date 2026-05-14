Rivoluzione Milan, tre scenari: via Tare, può tornare Galliani! E futuro Allegri è incerto

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In tutti e tre i casi, viene esclusa la permanenza dell’attuale direttore sportivo Igli Tare.

Importanti novità in casa Milan, riportate da Sky Sport. Secondo l’emittente, sono tre gli scenari possibili per la prossima estate, la prima in cui Gerry Cardinale prenderà effettivamente il pieno controllo del club rossonero. In tutti e tre i casi, viene esclusa la permanenza dell’attuale direttore sportivo Igli Tare.

La prima ipotesi è la continuità con alcune modifiche: l’addio di Tare, la permanenza di Giorgio Furlani e l’arrivo di un nuovo direttore sportivo in stile Tony D’Amico, oltre a un nuovo allenatore in stile Vincenzo Italiano. Si tratta però dell’opzione considerata meno probabile.

La seconda vede invece Zlatan Ibrahimovic grande protagonista del progetto dirigenziale. Lo svedese ha già incontrato più volte Geoffrey Moncada a Casa Milan per costruire un nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. In questo scenario, il primo nome per sostituire Tare sarebbe Fabio Paratici, anche se da poco approdato alla Fiorentina.

La rivoluzione totale e il possibile ruolo di Allegri

La terza ipotesi è quella della rivoluzione totale. In questo caso Cardinale coinvolgerebbe Adriano Galliani, figura che aveva già provato a riportare in società sei mesi fa, e procederebbe alla sostituzione sia di Tare sia di Furlani. In panchina verrebbe confermato Massimiliano Allegri, mentre per il ruolo di direttore sportivo si valutano profili come Matteo Tognozzi o Giovanni Rossi.