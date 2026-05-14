E ora la Lazio non si presenta? Sarri fu chiaro: “Di domenica non vengo!”

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In questo contesto, tornano inevitabilmente d’attualità le parole di Maurizio Sarri, pronunciate ai microfoni di Mediaset

La decisione della Lega Serie A e della Prefettura di fissare alle ore 12 di domenica 17 maggio tutte le gare decisive per la corsa europea ha inevitabilmente acceso il dibattito. L’intesa, arrivata dopo il confronto con le istituzioni competenti e nel solco delle indicazioni del TAR Lazio e dell’Avvocatura dello Stato, ha portato all’anticipo simultaneo di diversi incontri chiave, tra cui il derby di Roma e sfide come Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

La frase di Sarri dopo Lazio-Inter

In questo contesto, tornano inevitabilmente d’attualità le parole di Maurizio Sarri, pronunciate ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta per 0-2 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Di lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo: a quell’ora giocano loro”. Per capire se le sue dichiarazioni siano state soltanto di facciata oppure se la minaccia è reale basterà attendere.