Pressing del Galatasaray per Leao: il Milan rifiuta prima offerta, le cifre

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Il Galatasaray ha mosso passi concreti per provare a portare Rafa Leao in Turchia. Il club ha infatti presentato al Milan un’offerta per acquistare a titolo definitivo l’attaccante portoghese, ma la proposta è stata respinta dai rossoneri perché considerata lontana dalle aspettative economiche della società. La cifra messa sul tavolo dal club turco si aggirava intorno ai 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, un importo ritenuto non sufficiente per aprire una trattativa, come riferito da Sky Sport.

Il futuro di Leao resta ancora tutto da definire

Resta ora da capire se il Galatasaray deciderà di rilanciare con una nuova offerta e, soprattutto, quale sarà la posizione del giocatore. Al momento, infatti, Rafa Leao non sembra spingere per una partenza: l’attaccante si trova bene nella sua attuale situazione e ha instaurato un buon rapporto con il nuovo staff tecnico guidato da Ruben Amorim. La volontà del portoghese potrebbe quindi rappresentare un elemento importante nella possibile evoluzione della vicenda, con il Milan che intanto continua a valutare ogni proposta senza la necessità di privarsi del proprio talento offensivo.