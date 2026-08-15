Chelsea ancora extralarge: non solo Badiashile, tante esclusioni in amichevole
Un'esclusione che inevitabilmente riporta l'attenzione sul mercato. Liam Delap non figura infatti tra i convocati del Chelsea per la partita di questo pomeriggio, proprio mentre il suo nome è finito nel mirino del Como. L'attaccante, seguito dal club italiano negli ultimi giorni, resta fuori dalla squadra insieme a Nicolas Jackson, Benoit Badiashile e Tosin Adarabioyo. Una scelta che rappresenta un nuovo elemento da tenere in considerazione sul futuro del centravanti, mentre il Como resta alla finestra.
Debutto dal primo minuto per Rogers e Lacroix
La gara segnerà intanto l'esordio con il Chelsea di Morgan Rogers e Maxence Lacroix. Il primo, acquistato per la cifra record per il calcio britannico di 117 milioni di sterline, partirà sulla fascia sinistra. L'ex Crystal Palace sarà invece al centro della difesa accanto a Levi Colwill. Cole Palmer agirà alle spalle di Joao Pedro, con Pedro Neto a destra, mentre Reece James affiancherà Moises Caicedo in mediana.
Enzo Fernandez parte dalla panchina
Solo panchina per Enzo Fernandez, al centro dell'interesse del Manchester City, così come per i nuovi acquisti Pep Chavarria e Valentin Barco. Questa la formazione scelta nel 4-2-3-1: Sanchez; Fofana, Lacroix, Colwill, Palestra; James, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers; Joao Pedro. Ma in chiave italiana gli occhi sono soprattutto sull'assenza di Delap: con il Como interessato, la mancata convocazione può diventare un segnale significativo in vista dei prossimi sviluppi di mercato.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Lacroix, Colwill, Palestra; James, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers; Joao Pedro
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