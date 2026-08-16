Ufficiale Genoa-Ascoli, bel gesto dei rossoblù: parte dell’incasso alle popolazioni colpite dal terremoto

vedi letture

Genoa-Ascoli, parte dell’incasso di Coppa Italia sarà destinata agli aiuti per la Colombia.

Il Genoa, prossimo avversario del Napoli all'esordio in campionato sabato 22 agosto, ha annunciato un'importante iniziativa di solidarietà in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Ascoli, in programma oggi alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris. Il club rossoblù ha deciso di destinare una parte dell'incasso della partita alle attività di sostegno rivolte alle popolazioni colpite dal tragico terremoto che ha interessato la Colombia lo scorso 10 agosto.

Genoa-Ascoli, l’iniziativa di solidarietà del club rossoblù

La somma raccolta attraverso una parte dell'incasso della gara sarà devoluta tramite la Croce Rossa Colombiana, con l'obiettivo di contribuire alle operazioni di assistenza e di aiuto nelle zone interessate dal sisma. Il Genoa ha reso nota la propria decisione attraverso un comunicato ufficiale, trasformando così l'appuntamento di Coppa Italia contro l'Ascoli anche in un'occasione concreta di solidarietà. Di seguito la nota del club:

"Una parte dell’incasso della gara di Coppa Italia Frecciarossa Genoa-Ascoli, in programma domenica 16 agosto alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris, sarà devoluto attraverso la Croce Rossa Colombiana a sostegno delle attività di assistenza e di aiuto per le popolazioni colpite dal tragico terremoto del 10 agosto in Colombia".