Milan, Gimenez ai saluti: l'attaccante trova l'accordo con un nuovo club

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Santiago Gimenez è sempre più vicino a lasciare il Milan. Il centravanti messicano, attualmente ai box per recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato durante il Mondiale, potrebbe interrompere dopo appena un anno e mezzo la sua esperienza in rossonero.

Gimenez vicino al Porto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Gimenez è infatti a un passo dall’accordo con il Porto. Anche la trattativa tra i due club procede spedita e sarebbe ormai in fase avanzata, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Arrivato al Milan con grandi aspettative, l’attaccante messicano non è riuscito a imporsi definitivamente, senza mai convincere del tutto nel corso della sua esperienza a San Siro. Ora, dunque, il ritorno in Portogallo potrebbe rappresentare una nuova occasione per rilanciare la propria carriera.