Genoa-Ascoli, i convocati di De Rossi: torna Havel. Quattro gli assenti
Il tecnico del Genoa, prossimo avversario del Napoli, all'esordio in campionato sabato 22 agosto, ha comunicato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro l'Ascoli, in programma questa sera alle 18.30 allo stadio Ferraris. La principale novità è rappresentata dal ritorno di Havel, che ha superato l'infortunio ed è nuovamente a disposizione dell'allenatore rossoblù. Restano invece fuori Meichtry, Traoré, Nuredini e Venturino, ancora assenti per l'appuntamento casalingo.
Genoa-Ascoli, l'elenco completo dei convocati
De Rossi potrà contare su 25 calciatori per la gara contro l'Ascoli.
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.
Difensori:Marcandalli, Østigard, Otoa, Sabelli, Norton-Cuffy, Vasquez, Puczka, Doucoure, Martin, Mitaj.
Centrocampisti:Frendrup, Amorim, Sow, Doumbia, Baldanzi, Ellertsson, Wiafe, Junior Messias.
Attaccanti: Vitinha, Colombo, Zulevic, Havel.
:
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro