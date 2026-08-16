Ufficiale Genoa-Ascoli, i convocati di De Rossi: torna Havel. Quattro gli assenti

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Genoa-Ascoli, De Rossi ritrova Havel: quattro assenti tra i convocati rossoblù.

Il tecnico del Genoa, prossimo avversario del Napoli, all'esordio in campionato sabato 22 agosto, ha comunicato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro l'Ascoli, in programma questa sera alle 18.30 allo stadio Ferraris. La principale novità è rappresentata dal ritorno di Havel, che ha superato l'infortunio ed è nuovamente a disposizione dell'allenatore rossoblù. Restano invece fuori Meichtry, Traoré, Nuredini e Venturino, ancora assenti per l'appuntamento casalingo.

Genoa-Ascoli, l'elenco completo dei convocati

De Rossi potrà contare su 25 calciatori per la gara contro l'Ascoli.

Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.

Difensori:Marcandalli, Østigard, Otoa, Sabelli, Norton-Cuffy, Vasquez, Puczka, Doucoure, Martin, Mitaj.

Centrocampisti:Frendrup, Amorim, Sow, Doumbia, Baldanzi, Ellertsson, Wiafe, Junior Messias.

Attaccanti: Vitinha, Colombo, Zulevic, Havel.

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