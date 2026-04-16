Roma, non solo Gasperini: se parte Massara, si pensa a Giuntoli

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Rottura totale in casa Roma. Le dichiarazioni rilasciate venerdì sera da Claudio Ranieri e il successivo confronto tra le parti hanno sancito l'impossibilità di andare avanti con entrambi i pilastri del progetto varato la scorsa estate dalla famiglia Friedkin. Proprio la proprietà giallorossa dopo il meeting in video-conferenza di lunedì sera ha contattato Gasp per ribadirgli la fiducia anche in virtù di un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Un passaggio importante, ma non abbastanza se davvero si vuole andare avanti col tecnico di Grugliasco che ha lasciato intendere chiaramente di non voler più portare avanti questo progetto con l'attuale senior advisor. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Come riferisce Tmw, legato al futuro di Claudio Ranieri anche quello di Frederic Massara. E' stato l'attuale senior advisor a puntare sul ritorno del dirigente torinese dopo il passo indietro di Ghisolfi e un suo addio porterebbe, a cascata, anche all'allontanamento di un direttore sportivo che in questa stagione ha avuto più di un problema con l'allenatore. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? II principale indiziato è Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus cercato nelle ultime ore anche dall'Olympique Marsiglia. L'altro profilo da tenere d'occhio è quello di Sean Sogliano, direttore sportivo che a fine stagione lascerà l'Hellas Verona.