Sarri verso l'Atalanta? Può lasciare la Lazio ed è il primo nome per la Dea

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Sarri è considerato uno degli allenatori italiani più esperti e apprezzati per qualità di gioco e organizzazione tattica

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, Maurizio Sarri sarebbe il principale obiettivo dell’Atalanta per la panchina della prossima stagione. Il club bergamasco starebbe infatti valutando con attenzione il profilo dell’ex tecnico di Lazio, Juventus e Napoli per aprire un nuovo ciclo tecnico in vista del futuro dopo Palladino.

Sarri è considerato uno degli allenatori italiani più esperti e apprezzati per qualità di gioco e organizzazione tattica, caratteristiche che si sposerebbero bene con la filosofia dell’Atalanta. La società nerazzurra starebbe monitorando la situazione e potrebbe intensificare i contatti nelle prossime settimane.

Negli ultimi mesi, il nome di Sarri era stato accostato anche al Napoli, club con cui ha vissuto una delle esperienze più importanti della sua carriera, sfiorando lo scudetto e conquistando il pubblico partenopeo grazie a un calcio spettacolare dal 2015 al 2018. Tuttavia, al momento, l’Atalanta sembra essere la squadra più interessata ad affidargli la guida tecnica per la prossima stagione.